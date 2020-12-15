والد ميسي يكشف حقيقة اجتماعه داخل قنصلية قطر في برشلونة

نفى خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، أن يكون قد تفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن مستقبل نجله قائد برشلونة واحتمال رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر والد ميسي عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا أتواجد في الأرجنتين منذ شهر سبتمبر الماضي، تلك الأنباء كاذبة".

وجاء ذلك ردا على بعض التقارير التي أكدت أن خورخي تقابل مع مسؤول بارز في نادي باريس سان جيرمان داخل القنصلية القطرية في كتالونيا، خاصة وأن النادي الفرنسي مملوك لدولة قطر ويرأسه، ناصر الخليفي منذ عام 2011.

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وكان ميسي قد أثار الكثير من الجدل حول مستقبله في برشلونة، بعدما طلب الرحيل من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم تبدأ المفاوضات مع إدارة البرسا حتى الآن في انتظار انتهاء الانتخابات المقبلة في النادي الكتالوني والتي ستقام يوم 24 يناير.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم الجاري، ويستطيع النجم الأرجنتيني أن يرحل من بعده بشكل مجاني.

المصدر: "وكالات"