نجم برشلونة الجديد أفضل رياضي في البوسنة 2020

توج لاعب وسط برشلونة الإسباني، ميراليم بيانيتش، الاثنين، بلقب أفضل رياضي في البوسنة والهرسك لعام 2020.

وجاء ذلك خلال الاستفتاء الذي ينظمه كل من التلفزيون الحكومي وجريدة "Nezavisne novine".

واختير بيانيتش بعدما توج مع ناديه السابق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، للمرة الرابعة له بقميص بيانكونيري، قبل أن ينتقل فيما بعد لصفوف برشلونة.

Miralem Pjanić i Marica Gajić najbolji sportisti BiH za 2020. godinu #nezavisnehttps://t.co/iTO7eQZ9qR — Nezavisne novine (@NezavisneBL) December 14, 2020

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صرح بيانيتش خلال مداخلته عبر الفيديوكونفرانس: "لقد قدمت موسما ناجحا مع يوفنتوس، وجاء انتقالي لبرشلونة ليتوج مسيرتي، إنه أمر استثنائي".



وتابع لاعب الوسط البالغ 30 عاما: "هذا التكريم سيكون حافزا إضافيا لمواصلة العمل والتحسن، ولكي أكون مثالا يحتذى به لأطفالنا في البوسنة والهرسك، ليكونوا جزءا من المنتخب الوطني، ومن أفضل أندية العالم".

المصدر: صحيفة "Nezavisne novine"