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نيمار يتفاعل مع قرعة دوري الأبطال ويوجه رسالة إلى ميسي قبل مواجهتهما المرتقبة (صورة)

الرياضة

نيمار يتفاعل مع قرعة دوري الأبطال ويوجه رسالة إلى ميسي قبل مواجهتهما المرتقبة (صورة)
Globallookpress Matteo Ciambelli
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وجه الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، رسالة لزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عقب إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي أسفرت عن مواجهة الفريقين.

ونشر نيمار، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورة تجمعه بميسي، وعلق قائلا: "أراك قريبا يا صديقي"، وأضاف قلب حب كرمز تعبيري.

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يذكر أن نيمار لعب في صفوف برشلونة لأربعة مواسم، قبل أن يرحل لباريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد أن دفع الفريق الباريسي 222 مليون يورو (مبلغ قياسي) وهو الشرط الجزائي بعقده ليصبح النجم البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وسيستضيف برشلونة منافسه الباريسي في مباراة الذهاب في الـ16 من فبراير المقبل على أرضية ملعب "الكامب نو"، فيما سيحل الفريق الكتالوني ضيفا على "حديقة الأمراء" معقل سان جيرمان في مباراة الإياب في الـ10 من مارس.

المصدر: neymarjr/instagram

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