ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في "البريميرليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، عن 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية، الأسبوع الماضي.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إن المصابين، سيتم عزلهم ذاتيا لعشرة أيام.

وأضافت في بيان: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أنه خلال الفترة بين الاثنين السابع من ديسمبر والأحد 13 ديسمبر خضع 1549 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية لفحوص الكشف عن فيروس كورونا وظهرت بينهم 6 حالات إصابة جديدة".

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وبهذا، يرتفع عدد الذين أصيبوا بالعدوى في "البريميرليغ" إلى 106، في 15 جولة من الفحوص هذا الموسم.

المصدر: premierleague.com