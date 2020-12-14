إنفانتينو يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين اتحادي كرة القدم الإماراتي والإسرائيلي (فيديو)

وصف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي للعبة الاثنين بـ"اليوم التاريخي والضوء في نهاية النفق".

وقال إنفانتينو خلال حضوره في دبي توقيع الاتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحادين في الشرق الأوسط إنه "غالبا ما نستخدم كلمة تاريخي لوصف أي حدث قائم، لكن اليوم نستطيع استخدام هذه الكلمة لأنها بالفعل في مكانها الصحيح والحقيقي، إنه يوم تاريخي لكرة القدم، وكذلك بالنسبة للمجتمع".

#راشد_بن_حميد رئيس الاتحاد الإماراتي وأورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي يوقعان على اتفاقية التعاون بين الاتحادين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3yX8KWY7SB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 14, 2020

وتشمل اتفاقية التعاون إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.

وتابع: "نحن شاركنا في الاتحاد الدولي بالقليل، لكن أنتم من صنعتم هذا الحدث"، آملا أن يكون ذلك "الضوء في نهاية النفق، حتى نبرهن للعالم أن كرة القدم توحد وتبني دائما جسور المحبة".

كلمة جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم



مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد الإماراتي ونظيره الإسرائيلي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/iLy4qtoUTj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 14, 2020

ومنذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في منتصف أغسطس الماضي، تم توقيع اتفاقيات رياضية عدة بين اتحادات من البلدين، كما أعلن نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، أن قرابة 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

واكد رئيس الاتحاد الدولي: "كنت شاهدا في البيت الأبيض وبدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية السلام (بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى)، وشعرت بالفعل أن التاريخ كتب في تلك اللحظات، والآن أشعر أننا نعيشه. بعد أن نكتب التاريخ يجب أن نعيش أفعاله، وهذه البداية لخطوة يشهدها العالم للمرة الأولى".

وتقدم إنفانتينو بالشكر إلى الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي "لأنكما جعلتما هذه الخطوة حقيقة، ولأنكما جعلتما أطفالكما يعملون معا، ولجعلي جزءا من هذا اليوم التاريخي".

لوحة فنية تختزل الكثير من رسائل المحبة والسلام والتعايش



مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد الإماراتي ونظيره الإسرائيلي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/SRb4xRhkYu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 14, 2020

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من جهته، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي إن الاتفاقية "خطوة جبارة لتوطيد العلاقة مع الاتحادات الدولية عموما وإسرائيل خصوصا، ونحن قادرون على العمل معا والتعاون في المشاريع الكبيرة، ولدينا هدف هو كرة القدم ومستقبلها".

واعتبر أن "كرة القدم رسالة حب وتفاهم، لذلك اجتمعنا هنا، ونمد أيدينا للاتحاد الاسرائيلي من أجل فائدة كل مواطنينا ومجتمعنا الرياضي".

في المقابل أكد أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي أن "التواجد هنا (في الإمارات) كان بمثابة الحلم قبل عدة أشهر، وأصبح حقيقة الآن"، معتبرا أن "الكل فائز".

ودعا حسون رئيس الاتحاد الإماراتي "لزيارتنا في تل أبيب للعمل معا عن قرب من أجل مستقبل زاهر للدولتين، كي نعطي رسالة الأمل للجيل الجديد، وأؤكد أننا نستطيع عمل الكثير من الأشياء مع بعضنا".

وشهد توقيع الاتفاقية عرضا فنيا لأحد الرسامين من وحي المناسبة، كما قام راشد بن حميد وحسون بإطلاق حمامتين، تعبيرا عن السلام والمحبة.

المصدر: "أ ف ب"