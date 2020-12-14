باريس سان جيرمان يصدر أول بيان عن إصابة نجمه نيمار

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا رسميا اليوم الاثنين يوضح فيه حجم إصابة نجمه البرازيلي نيمار، التي تعرض لها أمس خلال مواجهة ليون ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "التقييم السريري والإشعاعي لنيمار بعد التواء الكاحل الأيسر أمس الأحد، مطمئن. سيتم إجراء اختبارات في غضون 48 ساعة".

🚨 بيان طبي:



🇧🇷 نيمار: التقييم السريري والإشعاعي، بعد التواء الكاحل الأيسر أمس الأحد، مطمئن. سيتم إجراء اختبارات في غضون 48 ساعة.



🇫🇷 عبدو ديالو: عقب تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أمس الأحد، سيستأنف المنافسة مطلع يناير المقبل. pic.twitter.com/oaI83mdGY3 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 14, 2020

وخرج نيمار باكيا على الحمالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لتدخل عنيف من مواطنه تياغو مينديز لاعب ليون في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد الأخير عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد "VAR".

🚨❌ Terorífica entrada a Neymar que puede tener una lesión grave en su tobillo



🤕 El brasileño se retiró llorando en camilla



😱😱😱pic.twitter.com/C4nczyvVsL — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 13, 2020

وتابع البيان: "أما بشأن عبدو ديالو مدافع الفريق، فقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة أمس الأحد، وسيستأنف المنافسة مطلع يناير المقبل".

المصدر: PSG_arab/twitter