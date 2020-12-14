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باريس سان جيرمان يصدر أول بيان عن إصابة نجمه نيمار

الرياضة

باريس سان جيرمان يصدر أول بيان عن إصابة نجمه نيمار
AFP FRANCK FIFE
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أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا رسميا اليوم الاثنين يوضح فيه حجم إصابة نجمه البرازيلي نيمار، التي تعرض لها أمس خلال مواجهة ليون ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "التقييم السريري والإشعاعي لنيمار بعد التواء الكاحل الأيسر أمس الأحد، مطمئن. سيتم إجراء اختبارات في غضون 48 ساعة".

وخرج نيمار باكيا على الحمالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لتدخل عنيف من مواطنه تياغو مينديز لاعب ليون في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد الأخير عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد "VAR".

وتابع البيان: "أما بشأن عبدو ديالو مدافع الفريق، فقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة أمس الأحد، وسيستأنف المنافسة مطلع يناير المقبل".

المصدر: PSG_arab/twitter

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