مينديز يعتذر لتسببه بإصابة مواطنه نيمار (فيديو)

قدم البرازيلي تياغو مينديز لاعب ليون اعتذاره لتسببه بإصابة مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بنهاية المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وخرج نيمار باكيا على الحمالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لتدخل عنيف من مينديز في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد الأخير عقب رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد "VAR".

🚨❌ Terorífica entrada a Neymar que puede tener una lesión grave en su tobillo



🤕 El brasileño se retiró llorando en camilla



😱😱😱pic.twitter.com/C4nczyvVsL — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 13, 2020

وكتب مينديز اليوم الاثنين عبر حسابه في "إنستغرام": "الأخطاء تحصل، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار. آمل ألا يكون الأمر خطيرا".

وأعرب المدرب الألماني توماس توخيل عن "قلقه" بعد المباراة حيال إصابة نجمه الذي انتقد سابقا بسبب مبالغته على أرض الملعب لدى التعرض للأخطاء، بانتظار نتائج الفحوصات المقررة أن تصدر لاحقا.

كما انتقد والد نيمار مسألة ارتكاب الأخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر "إنستغرام": "إلى متى؟ لماذا لا نعاقب من البداية، منذ الخطأ الأول، لماذا ننتظر الخطأ السابع أو الثامن أو التاسع؟".

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وفقد فريق العاصمة بهذه الخسارة صدارة الدوري لصالح ليون وليل حيث بات يتخلف عنهما بنقطة في المركز الثالث.

المصدر: "أ ف ب"