عام 2020 يواصل اختطاف نجوم كرة القدم.. وفاة مدرب ليفربول السابق

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، إن جيرار أولييه، مدرب منتخب فرنسا الأسبق لكرة القدم، توفي عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت أر.إم.سي سبور وصحيفة ليكيب الرياضية اليومية إن جيرار أولييه توفي في باريس عقب خضوعه لعملية في اللقب.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E — Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020

ودرب أولييه ليفربول لمدة 6 مواسم وتحصل معهم على بطولات عديدة منها كأس الإتحاد الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في مناسبتين، والسوبر الأوروبي.

وقد كانت لدى أولييه عدة مراحل تدريبية أخرى في أندية مثل أستون فيلا الإنجليزي وليون وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

المصدر: "رويترز"