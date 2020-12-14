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عام 2020 يواصل اختطاف نجوم كرة القدم.. وفاة مدرب ليفربول السابق

الرياضة

عام 2020 يواصل اختطاف نجوم كرة القدم.. وفاة مدرب ليفربول السابق
AFP ODD ANDERSEN
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قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، إن جيرار أولييه، مدرب منتخب فرنسا الأسبق لكرة القدم، توفي عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت أر.إم.سي سبور وصحيفة ليكيب الرياضية اليومية إن جيرار أولييه توفي في باريس عقب خضوعه لعملية في اللقب.

ودرب أولييه ليفربول لمدة 6 مواسم وتحصل معهم على بطولات عديدة منها كأس الإتحاد الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في مناسبتين، والسوبر الأوروبي.

وقد كانت لدى أولييه عدة مراحل تدريبية أخرى في أندية مثل أستون فيلا الإنجليزي وليون وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

المصدر: "رويترز"

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