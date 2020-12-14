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ميسي يعادل الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه (فيديو)

الرياضة

ميسي يعادل الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه (فيديو)
mediaset.it
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أخرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة من عنق الزجاجة أمام مضيفه ليفانتي 1-0، في اللقاء الذي جمعهما الأحد، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز قائد البرسا هدف الفوز، في الدقيقة 76 من عمر المباراة على ملعب "كامب نو"، ليرفع به الفريق رصيده إلى 17 نقطة، بالمركز الثامن.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن ميسي وصل إلى الهدف رقم 642 بقميص برشلونة في جميع المسابقات.

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بذلك عادل الأرجنتيني البالغ 33 عاما، رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي أحرز العدد نفسه من الأهداف بقميص سانتوس البرازيلي، والذي حمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص فريق واحد.

وكان بيليه قد حقق هذا الرقم خلال 9 مواسم، في الفترة من عام 1965 عندما سجل هدفه الأول أمام كورينثيانز، إلى عام 1974 عندما سجل هدفه الأخير مع الفريق البرازيلي.

المصدر: SportMediaset.it

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