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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 11

الرياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 11
Globallookpress- Reuters
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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في زيادة غلته من الأهداف في الدوري الإيطالي في الجولة الـ11 إلى عشرة أهداف، بالتساوي مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان.

وأحرز النجم البرتغالي هدفين متتاليين لفريقه من ضربتي جزاء في الدقيقتين (78 و89) في فوز يوفنتوس أمام جنوى (3-1) خلال المبارة التي أجريت على ملعب "لويجي فيراريس" بمدينة جنوى.

واستمر غياب النجم السويدي المخضرم زلاتان عن صفوف ميلان، لعدم تعافيه تماما من إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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بهذا بات ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 11 كالتالي:

- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 10 أهداف.

- زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 10 أهداف.

- روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 9 أهداف.

- أندريا بيلوتي، تورينو، 8 أهداف.

المصدر: RT

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