النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسبانية لن تقام في السعودية

لن تقام مسابقة الكأس السوبر الإسبانية المقبلة في كرة القدم في المملكة العربية السعودية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت السعودية توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الإسباني لإقامة المسابقة التقليدية على مدى ثلاث سنوات، بمشاركة أربعة أندية، خلافا للنسخ السابقة التقليدية بين بطلي الدوري والكأس.

واستضافت جدة النسخة الماضية مطلع يناير الماضي، وتوج فيها ريال مدريد، على حساب جاره أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح، بمشاركة أيضا من برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس.

لكن بعد اتفاق بين الطرفين السعودي والإسباني، أشار المصدر أن "النسخة المقبلة من الكأس السوبر لن تقام في السعودية بسبب جائحة كورونا".

وتابع: "الهدف من استضافة المسابقة كان من أجل حضور الجماهير لهذا الحدث، لكن مع غيابه انتفت أسباب استضافته. سترحل البطولة لسنة إضافية، واتفق الطرفان على إقامتها مجددا في السعودية بعد جائحة كورونا".

وكانت صحيفة "أل بايس" الإسبانية قد ذكرت أن الاتحاد الإسباني سيعلن عن التأجيل في وقت قريب.

ويخوض النسخة المقبلة ريال مدريد، بطل الدوري، ووصيفه برشلونة، إلى جانب المتأهلين الى نهائي الكأس، ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو.

وكانت المسابقة تقام اعتياديا في أغسطس لتفتتح الموسم الكروي، بيد أن الاتحاد قرر توسعتها في 2019.

Saudi Arabia pulls out of hosting Spanish Super Cup https://t.co/ezLbUVRyaK — Modern Ghana (@modernghanaweb) December 12, 2020

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وأضاف تقرير "أل بايس" أن النسخة المقبلة ستقام في منطقة الأندلس، والنهائي على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية في 17 يناير القادم، فيما تقام مبارتا نصف النهائي في 13 و14 يناير في اشبيلية، ملقة أو قرطبة، دون معرفة إذا كان الحضور الجماهيري مسموحا به أم لا، بسبب تفشي كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني قد توصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للرياضة تستضيف السعودية بموجبه المسابقة لثلاث سنوات، بصفقة مقدرة بـ120 مليون يورو، يعتزم الاتحاد المحلي أن ينفقها على تطوير كرة السيدات ودوريات الدرجات الدنيا وكرة الصالات.

وجاءت استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الكأس السوبر الإيطالية التي توج بها لاتسيو في 22 ديسمبر 2019، على حساب يوفنتوس.

المصدر: "أ ف ب"