فيروس كورونا يداهم معسكر منتخب شباب مصر قبل انطلاق بطولة شمال إفريقيا

أصيب المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما (مواليد 2001)، عادل محفوظ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث ظهرت إيجابية المسحة الطبية الخاصة.

وأجرى عادل محفوظ مسحة طبية وثبتت إيجابية العينة على أن يجري مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل بعد تحسن حالته الصحية مؤخرا و إجراء صورة أشعة في منطقة الصدر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يختتم فيه منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين غدا تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم لإفريقيا 2021 في موريتانيا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب على طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبي في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب "موريتانيا 2021" والمحدد لها الثلاثاء المقبل، في تونس.

المصدر: RT