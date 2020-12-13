فرستابن يفوز بجائزة أبوظبي الكبرى لـ"الفورمولا-1".. (فيديو)

أحرز الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق "رد بول" المركز الأول في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة في موسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأحد.

وقطع فرستابن، الذي انطلق من المقدمة، مسافة السباق (305.33 كلم) بزمن قدره (1:36:28.645 ساعة)، متفوقا بفارق 15.9 ثانية على وصيفه الفنلندي فالتيري بوتاس.

FASTEST SECTORS



Valtteri, Lando and Max take a sector each 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/QloHWmxFWL — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

بينما اكتفى سائق (مرسيدس) الآخر البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم، الذي غاب عن السباق الماضي في الصخير لإصابته بفيروس كورونا، بالمركز الثالث.

Serving up a tasty batch of donuts for dessert 🍩😋#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/WSzC4wa3pc — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

وحقق فرستابن فوزه الثاني في الموسم الحالي، والانتصار العاشر في مسيرة السائق البالغ من العمر 23 عاما.

وأنهى السائق الهولندي الموسم الحالي لبطولة العالم للفورمولا-1 في المركز الثالث خلف سائقي مرسيدس هاميلتون وبوتاس الأول والثاني على الترتيب.

المصدر: F1