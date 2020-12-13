فرستابن يفوز بجائزة أبوظبي الكبرى لـ"الفورمولا-1".. (فيديو)
أحرز الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق "رد بول" المركز الأول في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة في موسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأحد.
The moment @Max33Verstappen made it 🔟 wins in F1! 💪#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/B7F0tdBlCU— Formula 1 (@F1) December 13, 2020
وقطع فرستابن، الذي انطلق من المقدمة، مسافة السباق (305.33 كلم) بزمن قدره (1:36:28.645 ساعة)، متفوقا بفارق 15.9 ثانية على وصيفه الفنلندي فالتيري بوتاس.
FASTEST SECTORS— Formula 1 (@F1) December 13, 2020
Valtteri, Lando and Max take a sector each 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/QloHWmxFWL
Your final classification of 2020 🎉#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/RpWlMFOeOW— Formula 1 (@F1) December 13, 2020
بينما اكتفى سائق (مرسيدس) الآخر البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم، الذي غاب عن السباق الماضي في الصخير لإصابته بفيروس كورونا، بالمركز الثالث.
Serving up a tasty batch of donuts for dessert 🍩😋#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/WSzC4wa3pc— Formula 1 (@F1) December 13, 2020
وحقق فرستابن فوزه الثاني في الموسم الحالي، والانتصار العاشر في مسيرة السائق البالغ من العمر 23 عاما.
وأنهى السائق الهولندي الموسم الحالي لبطولة العالم للفورمولا-1 في المركز الثالث خلف سائقي مرسيدس هاميلتون وبوتاس الأول والثاني على الترتيب.
المصدر: F1