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فرستابن يفوز بجائزة أبوظبي الكبرى لـ"الفورمولا-1".. (فيديو)

الرياضة

فرستابن يفوز بجائزة أبوظبي الكبرى لـ
Reuters /KAMRAN JEBREILI
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أحرز الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق "رد بول" المركز الأول في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة في موسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأحد.

وقطع فرستابن، الذي انطلق من المقدمة، مسافة السباق (305.33 كلم) بزمن قدره (1:36:28.645 ساعة)، متفوقا بفارق 15.9 ثانية على وصيفه الفنلندي فالتيري بوتاس.

بينما اكتفى سائق (مرسيدس) الآخر البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم، الذي غاب عن السباق الماضي في الصخير لإصابته بفيروس كورونا، بالمركز الثالث.

وحقق فرستابن فوزه الثاني في الموسم الحالي، والانتصار العاشر في مسيرة السائق البالغ من العمر 23 عاما.

وأنهى السائق الهولندي الموسم الحالي لبطولة العالم للفورمولا-1 في المركز الثالث خلف سائقي مرسيدس هاميلتون وبوتاس الأول والثاني على الترتيب.

المصدر: F1 

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