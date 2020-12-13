ليفربول ضيفا ثقيلا على فولهام.. التشكيلة الأساسية
RT
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يحل فريق ليفربول ضيفا على فولهام مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز" التشكيلة الأساسية التالية لهذه المواجهة:
Our line-up to take on @FulhamFC 👊🔴— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2020
Jota is absent due to a knee injury sustained in midweek.
بينما اختار الإنجليزي سكوت باركر، المدير الفني لفريق فولهام، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه ليفربول:
Fulham line-up landing. 🛬#FULLIVpic.twitter.com/4Ou68ZhTpb— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 13, 2020
المصدر: "twitter/fulhamfc/LFC"