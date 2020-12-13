ليفربول ضيفا ثقيلا على فولهام.. التشكيلة الأساسية

يحل فريق ليفربول ضيفا على فولهام مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز" التشكيلة الأساسية التالية لهذه المواجهة:

Our line-up to take on @FulhamFC 👊🔴



Jota is absent due to a knee injury sustained in midweek. — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2020

بينما اختار الإنجليزي سكوت باركر، المدير الفني لفريق فولهام، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه ليفربول:

المصدر: "twitter/fulhamfc/LFC"