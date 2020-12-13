 
مباشر

ليفربول ضيفا ثقيلا على فولهام.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول ضيفا ثقيلا على فولهام.. التشكيلة الأساسية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcor

يحل فريق ليفربول ضيفا على فولهام مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز" التشكيلة الأساسية التالية لهذه المواجهة:

بينما اختار الإنجليزي سكوت باركر، المدير الفني لفريق فولهام، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه ليفربول:

المصدر: "twitter/fulhamfc/LFC" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا