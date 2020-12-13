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اتحاد الكرة العراقي يصدر عقوبة بحق نادي "الحشد الشعبي"

الرياضة

اتحاد الكرة العراقي يصدر عقوبة بحق نادي
نادي الحشد الشعبي لكرة الصالات
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أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن لجنة الانضباط أصدرت حزمة من القرارات بحق فريق "الحشد الشعبي" لكرة الصالات.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية أصدرت حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم 2020 - 2021، بعد أن لعب الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة".

وأضافت، أن "اللجنة قررت إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي".

وتابعت الهيئة: "وفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية".

 

المصدر: RT

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