شاهد.. المقاتل الأمريكي "الشرس" فيرغسون في حالة يرثى لها
مني المقاتل الأمريكي توني فيرغسون بهزيمة ساحقة أمام منافسه البرازيلي تشارلز أوليفيرا، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC 256" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
وسيطر أوليفيرا بشكل كامل وكاد أن يخلع ذراع فيرغسون في نهاية الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مجمع "APEX" في مدينة لوس أجلوس بولاية نيفادا الأمريكية، ولكن المقاتل الأمريكي صمد حتى النهاية وخسر بالنقاط، بنتيجة (26-30، 26-30، 26-30).
Tony Ferguson is not human 😱 #UFC256pic.twitter.com/yAzYH0AIlO— UFC (@ufc) December 13, 2020
Your new contender at 155!— UFC (@ufc) December 13, 2020
🇧🇷 @CharlesDoBronxs belongs in the conversation with the elite. #UFC256pic.twitter.com/Iyu1UXDWDi
وتعرض توني فيرغسون البالغ من العمر 36 عاما، بذلك للهزمية الثانية على التوالي والخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 25 انتصارا.
بينما حقق البرازيلي تشارلز أوليفيرا، البالغ من العمر 31 عاما، انتصاره الثامن على التوالي والثلاثين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.
المصدر: وكالات