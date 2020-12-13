شاهد.. المقاتل الأمريكي "الشرس" فيرغسون في حالة يرثى لها

مني المقاتل الأمريكي توني فيرغسون بهزيمة ساحقة أمام منافسه البرازيلي تشارلز أوليفيرا، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC 256" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وسيطر أوليفيرا بشكل كامل وكاد أن يخلع ذراع فيرغسون في نهاية الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مجمع "APEX" في مدينة لوس أجلوس بولاية نيفادا الأمريكية، ولكن المقاتل الأمريكي صمد حتى النهاية وخسر بالنقاط، بنتيجة (26-30، 26-30، 26-30).

Your new contender at 155!



🇧🇷 @CharlesDoBronxs belongs in the conversation with the elite. #UFC256pic.twitter.com/Iyu1UXDWDi — UFC (@ufc) December 13, 2020

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وتعرض توني فيرغسون البالغ من العمر 36 عاما، بذلك للهزمية الثانية على التوالي والخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 25 انتصارا.

بينما حقق البرازيلي تشارلز أوليفيرا، البالغ من العمر 31 عاما، انتصاره الثامن على التوالي والثلاثين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

المصدر: وكالات