بعد القفازة.. معلق شهير يعد بالتهام حذائه على الهواء مباشرة في هذه الحالة..!

قطع معلق البياثلون دميتري غوبيرنييف، اليوم الأحد، وعدا بأنه سيلتهم حذاءه في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية للمنتخب الروسي في سباقات كأس العالم للبياثلون، بعد 50 مرحلة.

وتعهد غوبرنييف المعلق ومقدم البرامج الشهير في قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، بالقيام بهذا الأمر، عقب سباق الملاحقة للرجال ضمن المرحلة الثالثة لبطولة كأس العالم لرياضة البياثلون، في النمسا، وفشل الرياضيين الروس في الصعود إلى منصة التتويج للمرحلة الثالثة والثلاثين للبطولة بين الرجال والسيدات.

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وأعرب غوبيرنييف يوم الجمعة الماضي، عن ثقته بفوز منتخب روسيا للسيدات بإحدى ميداليات سباق التتابع للبياثلون في اليوم التالي، ووعد بأنه سيلتهم قفازته في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية لمنتخب بلاده.

ولكن منتخب سيدات روسيا اكتفى بالمركز الثامن فقط، ليخيب آمال المعلق، الذي خسر الرهان وحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة، إلا أنه أخفق هو الآخر في ذلك.

المصدر: "matchtv"