كل ما تود معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

بعد دور مجموعات متقلب، تظهر أسماء أندية اعتيادية في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقررة غدا الاثنين، في سويسرا.

موعد القرعة

ستقام قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، في الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش

قائمة الأندية الـ16 المتأهلة

بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وصيف النسخة الأخيرة، وبورتو البرتغالي، وأندية بوروسيا دورتموند، لايبزيع، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألمانية، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي الإنجليزية، وريال مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية، وأتلتيكو مدريد الإسبانية، وأتالانتا، لاتسيو، ويوفنتوس الإيطالية.

نظام القرعة

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى وعائين: يحتوي الوعاء 1 على الفرق المتأهلة متصدرة لمجموعاتها، ويحتوي الوعاء 2 على الفرق المتأهلة من المركز الثاني.

أندية الوعاء الأول: بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، يوفنتوس.

أندية الوعاء لثاني: بورتو، لايبزيع، مونشنغلادباخ، إشبيلية، أتلتيكو مدريد، برشلونة، أتالانتا، ولاتسيو.

لا يمكن لفريق أن يواجه منافسا من نفس الدوري أو منافسا سبق وأن واجهه في دور المجموعات.

موعد مباريات دور الـ16

ستلعب مباريات الذهاب لدور 16 من دوري أبطال أوروبا يومي 15 و16 فبراير 2021، أما مباريات الإياب، فستلعب يومي 16 و17 مارس 2021.

ستقام مباريات الذهاب في ملاعب الأندية التي تأهلت من المركز الثاني، ومباريات الإياب في ملاعب الأندية التي تصدرت مجموعاتها.

المصدر: RT