السطو على منزل الأسطورة الإيطالي الراحل باولو روسي خلال جنازته (فيديو)

استغل لصوص انشغال عائلة الأسطورة الإيطالي الراحل، باولو روسي، بمراسم جنازته، مساء أمس السبت، ليقتحموا منزله ويسرقوا متعلقاته الشخصية، بما في ذلك ساعته.

ووفقا لصحيفة "Football Italia"، فقد اكتشفت فيديريكا كابيليتي، أرملة روسي، تعرض منزلهما للسرقة، بعد عودتها من الجنازة، حيث وجدت البيت في حالة فوضى.

Il feretro di #PaoloRossi e' entrato nel Duomo di #Vicenza portato dal figlio Alessandro e anche da Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni. Dietro la moglie Federica e le figlie All'interno del Duomo massimo 250 persone. Video di Milva Andriolli #IoSeguoTgrpic.twitter.com/WFn6cmWx1U — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) December 12, 2020

L’arrivo del feretro portato a spalla dai compagni di squadra del 1982 #PaoloRossipic.twitter.com/RtWGUwsBLw — Monica Napoli (@Monicanpl) December 12, 2020

وذكر المصدر، أن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق في مكان الحادث وجمع الأدلة.

وشيع آلاف الإيطاليين أمس السبت، جنازة روسي، ونقل التابوت الذي كان يحمل جثمانه في البداية إلى ملعب "روميو مينتي" في فيتشنزا، ومن ثم إلى كاتدرائية "دومو دي فيتشنزا"، قبل أن ينقل إلى مدينة بيروجيا حيث دفن هناك.

وتوفي روسي، هداف مونديال عام 1982 الذي توج به منتخب بلاده إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، عن 64 عاما، بعد معاناة طويلة مع "المرض العضال".

ويعد روسي من أساطير الكرة الإيطالية، إذ سبق له التألق مع عدة أندية، على غرار يوفنتوس، وميلان، ومع منتخب بلاده، واعتزل عام 1987 بعمر الـ31، بعد أن خاض حوالي 400 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 154 هدفا، و48 مباراة دولية، سجل فيها 20 هدفا.

المصدر: sportbox.ru