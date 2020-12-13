زيدان يعلق على فوز الريال على أتلتيكو ويشيد بثنائي مدريدي أعاد ذكريات الأبطال

قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إن فريقه استفاد من الانتقادات الموجهة ضده في الأسابيع الأخيرة، ليفوز على غريمه أتلتيكو مدريد 2-0، في مباراة قمة بالدوري الإسباني، أمس السبت.

وقبل أقل من أسبوعين، كان الريال يعاني من خسارتين متتاليتين أمام ألافيس وشاختيور دونيتسك، وكان على موعد مع مباريات صعبة أمام إشبيلية، وبروسيا مونشنغلادباخ، وأتلتيكو، وبدا آنذاك أن مستقبل زيدان على المحك.

ولكن الريال فاز بالمباريات الثلاث الأخيرة، واقترب من العودة إلى المستوى الذي أظهره قرب نهاية الموسم الماضي وقاده لحصد لقب الدوري.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد الفوز على أتلتيكو بهدفي كاسيميرو، ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو، عن طريق الخطأ في مرماه: "لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت، لكن هذا جعلنا أقوى".

"وأضاف زيدان: "الانتقادات جزء من كرة القدم، ويجب تعلم كيفية التعامل معها. لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله. واليوم (أمس) أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي".

وكان المدرب الفرنسي في حالة سعادة عارمة، وأشاد بالكثير من لاعبيه، وخص بالحديث ثنائي الوسط توني كروس، ولوكا مودريتش، وقال إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي الملكي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016، 2017، و2018).

ولكن زيدان أكد على أن الريال لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل اللعب بثبات في المستوى.

وأكمل "زيزو": "أنا سعيد بكل شيء فعلناه في المباراة.. لقد ضغطنا على المنافس بطول الملعب، ولم نترك أتلتيكو يدخل أجواء المباراة. هذا أسبوع رائع، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم يثقون في أنفسهم".

ويحتل الريال الآن المركز الثالث في الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: رويترز