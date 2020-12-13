مقتل اللاعب اليمني ناصر الريمي ونجله في قصف استهدف ملعب تدريباتهما

قتل لاعب كرة القدم اليمني، ناصر الريمي مع نجله، أمس السبت، بينما أصيب آخرون، بعد سقوط قذيفة على ملعب خلال تدريباتهم في تعز بجنوب غرب اليمن.

واتهم مسؤول حكومي في تعز، جماعة الحوثي بالمسؤولية عن القصف، حيث قال إن "قذيفة أطلقها الحوثيون سقطت على ملعب نادي الأهلي أثناء تدريب ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي الطليعة، حيث كان يدرب نجله وأصدقاءه الآخرين، وتسببت في مقتل اللاعب مع نجله، وأيضا إصابة ثلاثة آخرين".

مقتل الكابتن ناصر الريمي ونجله عمران وأصابة آخرين أثناء قيام الفريق بالتدريب فجر هذا اليوم في قصف نفذته جماعة الحوثيين و الذي استهدف النادي الأهلي في محافظة #تعز. pic.twitter.com/if7Se9dz0X — مركز الناس للتنميةوحقوق الإنسان (@NDHRCYE) December 12, 2020

ومن جهتها، ذكرت وكالة سبأ الرسمية للأنباء، أن "القذائف التي أطلقها الحوثيون أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي (..)، واستشهاد نجله أثناء تواجدهما بساحة النادي الأهلي".

وتعز هي ثالث أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان، وتخضع لسيطرة الحكومة علما أنها محاصرة بشكل شبه كامل من الحوثيين.

ولم يصدر الحوثيون حتى الآن أي تعليق على الهجوم الذي وقع أمس السبت.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس 2015.

المصدر: أ ف ب