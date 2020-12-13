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إيفرتون يهزم تشيلسي ويحرمه من صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

إيفرتون يهزم تشيلسي ويحرمه من صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)
AFP
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حرم نادي إيفرتون ضيفه تشيلسي من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه عليه 1-0، في مباراة جمعت الفريقين أمس السبت، لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه الأيسلندي جيلفي سيغوردسون، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، في الدقيقة 22.

وتقدم إيفرتون بعد هذا الفوز إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن تشيلسي، الذي بقي ثالثا وأهدر فرصة تصدر الترتيب على حساب توتنهام (24 نقطة)، وليفربول (24 نقطة).

المصدر: RT

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