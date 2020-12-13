إيفرتون يهزم تشيلسي ويحرمه من صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)
AFP
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حرم نادي إيفرتون ضيفه تشيلسي من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه عليه 1-0، في مباراة جمعت الفريقين أمس السبت، لحساب الجولة الـ12 من المسابقة.
ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه الأيسلندي جيلفي سيغوردسون، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، في الدقيقة 22.
هدف ايفرتون الاول #ايفرتون_تشيلسيpic.twitter.com/qigCkEjmj8— أهداف ⚽ (@DBYoewOEw6mtGoR) December 12, 2020
وتقدم إيفرتون بعد هذا الفوز إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن تشيلسي، الذي بقي ثالثا وأهدر فرصة تصدر الترتيب على حساب توتنهام (24 نقطة)، وليفربول (24 نقطة).
المصدر: RT