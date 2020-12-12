شاهد.. رد فعل المقاتل "المجنون" فيرغسون وغضبه لحظة إعلان حبيب الاعتزال

أثار إعلان الروسي حبيب نورمحمدوف اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" غضب المقاتل الأمريكي توني فيرغسون، بسبب فشل خمس محاولات لإقامة نزال بينهما، قبل اعتزال الروسي.

وفاجأ حبيب الجميع بإعلان اعتزاله عقب فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في أكتوبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة.

وانتشر مقطع فيديو لرد فعل توني فيرغسون الغاضب لحظة إعلان حبيب اعتزاله، حيث قفز المقاتل الأمريكي من مكانه وتلفظ ببعض الكلمات النابية.

The lost of a rival... @TonyFergusonXT's reaction to Khabib's retirement is heartbreaking 🤬



[ Via Watch Party now on @UFCFightPass ] pic.twitter.com/emuEPcRz9j — UFC (@ufc) December 12, 2020

يذكر أن الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد "UFC" حاول خمس مرات إقامة النزال بين نورمحمدوف وفيرغسون، ولكن في كل مرة كان يتم إلغاء المواجهة لأسباب مختلفة، ومن الواضح أن توني فيرغسون كان يرغب بشدة مواجهة البطل الروسي ولا يزال ينتظر عودة حبيب من الاعتزال.

وقال حبيب في كلمته بعد فوزه، أن نزاله ضد غايتجي كان الأخير له حيث قرر وضع حد لمسيرته الاحترافية رسميا، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

وحقق حبيب (32 عاما) انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، ودافع للمرة الثالثة عن حزام بطل "UFC"، فيما تجرع غايتجي البالغ من العمر 31 عاما، مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

بينما حقق توني فيرغسون البالغ من العمر 36 عاما، 25 انتصارا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 4 هزائم، ومن المقر أن يواجه البرازيلي تشارلز أوليفيرا، فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC 256".

المصدر: وكالات