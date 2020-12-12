الغاية تبرر الوسيلة.. لاعب ينقذ مرماه من هدف محقق بـ"خدعة" (فيديو)

أنقذ لاعبو نادي "أيك سولنا" مرماهم ربما من هدف محقق في الوقت القاتل من زمن اللقاء أمام فريق "إيلفسبورغ"، وذلك ضمن الجولة 34 من الدوري السويدي لكرة القدم.

وحصل الضيوف على ضربة ركنية في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع لم تسفر عن شيء، ولعب حارس مرمى أصحاب الأرض كرة طويلة لتصل إلى أحد زملائه، ويقود هجمة مرتدة سريعة وخطيرة، خاصة وأن حارس مرمى أيك سولنا كان بعيدا عن مرماه، وفي وقت قاتل.

ولكن اللاعب سيباستيان لارسن الذي نفذ ركلة الزاوية قام بـ"خدعة" من خلال لعب كرة أخرى مررها لأحد زملائه في الملعب، وتابعها الأخير باتجاه قائد الهجمة المرتدة، فاضطر حكم الساحة لإيقاف اللعب وأشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب "المخادع".

This might be the best thing you see all week.



It's the 93rd minute. AIK are drawing 2–2 against Elfsborg, who are on the counter, bearing down on their goal. So the AIK players take matters into their own hands... pic.twitter.com/VRZn7qWoaw — MUNDIAL (H) (@MundialMag) December 7, 2020

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بهدفين لكل من الفريقين، ليكتفي إيلفسبورغ بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 51 نقطة، ويشغل المرتبة الثانية بفارق 9 نقاط عن مالمو المتصدر.

بينما تقدم فريق أيك سولنا إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.

المصدر: وكالات