لاعب للحكم بعد أخطاء كارثية: هل تعتقد أننا غجر؟ فيديو

شهدت مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، بين فريقي يونغ بويز السويسري وضيفه كلوج الروماني أخطاء تحكيمية كارثية، في ظل غياب تقنية الفيديو "VAR".

وتقدم فريق كلوج الروماني بهدف في الدقيقة 84 وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، وبالتالي كان في طريقه إلى الفوز والتأهل لدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

بيد أن الحكم الفرنسي، بينوا باستين، أشهر البطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى الفريق الروماني واحتسب ركلة جزاء ضده، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع، وترجمها الفريق السويسري إلى هدف التعادل، ومن ثم اقتنص هدف الفوز بعد دقيقتين من ذلك.

Benoit Bastien gave a PENALTY to Young Boys and a RED card to CFR keeper Balgradean for simply punching the BALL!



The Transylvanian side absolutely robbed of a #UEL of a knockout place, tonight in Bern...



A shame@EuropaLeague@UEFApic.twitter.com/U0b3YtPIde — Romanian football (@RoFtbl) December 10, 2020

وقال الصحفي إيمانويل روشو أن أحد لاعبي الفريق الروماني، لم يحدد اسمه، وبخ الحكم بسبب أخطائه وصرخ في وجهه: "هل تعتقد أننا غجر، أليس كذلك؟".

ورفع فريق يونغ بويز رصيده بعد هذا الفوز المثير للجدل، إلى 10 نقاط، واحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ليرافق المتصدر روما الإيطالي إلى دور الـ32 لمسابقة "يوروبا ليغ".

بينما اكتفى فريق كلوج بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، وودع البطولة رفقة تسيسكا صوفيا البلغاري، صاحب المركز الرابع برصيد 5 نقاط أيضا.

المصدر: وكالات