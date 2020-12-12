معلق روسي شهير يحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة (فيديو)

حاول معلق البياثلون دميتري غوبيرنييف، الوفاء بوعد قطعه أمس الجمعة بأنه سيلتهم قفازته في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية للمنتخب الروسي في سباقات كأس العالم للبياثلون.

وأعرب غوبيرنييف وهو معلق رياضي روسي شهير، عن ثقته بفوز المنتخب الروسي للسيدات بإحدى ميداليات سباق التتابع للبياثلون اليوم السبت، ولكنه اكتفى بالمركز الثامن فقط ليخيب آمال المعلق، الذي خسر الرهان وحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة، إلا أنه هو الآخر فشل في ذلك، لأنه كان من الصعب التهاما.

Сильнее всех за нашу сборную сегодня переживала варежка Губерниева. Но ее это не спасло 😨



Губерниев обещал отведать варежку, если наши девушки не попадут в топ-3. Дмитрий сказал – Дмитрий сделал 🍽 ✅https://t.co/RfgmnQAxgNpic.twitter.com/4TZReeXKzS — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020

وأصبح هذا السباق، الذي جرى اليوم في النمسا، ضمن المرحلة الثالثة لبطولة كأس العالم لرياضة البياثلون، الثلاثين للمنتخب الروسي للرجال والسيدات من دون الحصول على أي ميدالية.

المصدر: "matchtv"