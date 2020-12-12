 
مباشر

معلق روسي شهير يحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة (فيديو)

الرياضة

معلق روسي شهير يحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة (فيديو)
Sputnik /Владимир Песня
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcgl

حاول معلق البياثلون دميتري غوبيرنييف، الوفاء بوعد قطعه أمس الجمعة بأنه سيلتهم قفازته في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية للمنتخب الروسي في سباقات كأس العالم للبياثلون.

وأعرب غوبيرنييف وهو معلق رياضي روسي شهير، عن ثقته بفوز المنتخب الروسي للسيدات بإحدى ميداليات سباق التتابع للبياثلون اليوم السبت، ولكنه اكتفى بالمركز الثامن فقط ليخيب آمال المعلق، الذي خسر الرهان وحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة، إلا أنه هو الآخر فشل في ذلك، لأنه كان من الصعب التهاما.

وأصبح هذا السباق، الذي جرى اليوم في النمسا، ضمن المرحلة الثالثة لبطولة كأس العالم لرياضة البياثلون، الثلاثين للمنتخب الروسي للرجال والسيدات من دون الحصول على أي ميدالية.

المصدر: "matchtv" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا