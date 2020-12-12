الأهلي المصري يوافق على سفر لاعبه زكريا للعلاج في إنجلترا

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بطل مصر وإفريقيا لكرة القدم، إن ناديه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سفر لاعب الفريق السابق، مؤمن زكريا، إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

وقال الخطيب في تصريحات لقناة النادي القاهري التلفزيونية، إن زكريا "ترك بصمته مع الأهلي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي".

وأضاف الخطيب: "الأهلي لا يترك أبناءه ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم. وزكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين، وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع".

وأصيب زكريا قبل أكثر من عام بأعراض غريبة وضمور في الأعصاب، وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج، لكن حالته لم تتحسن كثيرا.

المصدر: رويترز