مصر.. أيمن يونس يكشف حقيقة تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين

استنكر الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك المصري، أيمن يونس، ما يتم تداوله عن تعرضه للاعتداء يوم أمس، خلال عودته لمنزله بعد صلاة الجمعة.

وغرد يونس عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، اليوم السبت: "صباح الخير.. توضيح مرة ثانية، مافيش اعتداء وترويج القصص الغريبة دي كلها مش حقيقية، ما فيش موضوع أساسا".

وأتم الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك: "ده حد تافه رمي طوبة ولا اثنين وما حصلش حاجة، وأنا رايح أصلي وعادي وخلاص وتم ربطها بحظي السيء بسرطان زجاج السيارة و(ده بسببي) ووقوعه عليا والخدوش بعد عودتي للبيت بس كده".

صباح الخير..توضيح مره تانيه مافيش اعتداء وترويج القصص الغريبه دي كلها مش حقيقيه (خيال )ما فيش موضوع اساسا.ده حد تافهه رمي طوبه ولا اتنين و ما حصلش حاجه و انا رايح اصلي و عادي و خلاص و تم ربطها بحظي السيء بسرطان زجاج السياره و(ده بسببي)ووقوعه عليا و الخدوش بعد عودتي للبيت بس كده. — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) December 12, 2020

وكانت بعض المواقع المصرية، تناقلت صورا تظهر تعرض يونس لإصابات على مستوى الرقبة واليد، وأشارت إلى أن إصابات يونس ناجمة عن تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين، الذين حطموا زجاج سيارته، بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الجمعة.

وتكهن البعض بأن يكون يونس، قد تعرض للاعتداء بعد دخوله في وصلة من الهجوم المتبادل مع عدد من نجوم الزمالك، بعد الحديث حول رغبته في بيع نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتوفير سيولة مالية للنادي لتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها.

المصدر: RT

ناصر حاتم