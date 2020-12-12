الجزائري بن رحمة يشعل مواقع التواصل بمراوغة "الروليت" (فيديو)

قدم الجزائري سعيد بن رحمة، أداء رائعا، في أول مباراة يشارك فيها من البداية مع فريقه الجديد، وست هام، ضد ليدز يونايتد (2-1)، أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن صاحب الـ25 عاما من لفت الأنظار بسرعة، بعدما سحر الجماهير الرياضية بلمحاته الفنية الرائعة في المواجهة، من خلال مراوغاته وطريقة لمسه للكرة وتمريرها، ولكن اللقطة الأبرز، كانت عندما تخلص من أحد لاعبي ليدز بالقرب من نقطة منتصف الملعب، بمراوغة تسمى "الروليت"، اشتهر بها النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان.

وقام بن رحمة بالدوران بالكرة حول مدافع ليدز، متجاوزا إياه بكل سهولة.

بن رحمة يعود لممارسة عادته 😍 pic.twitter.com/ngVJVWXa1N — Bobbyyy (@BobbyyyGang) December 11, 2020

وحركة "الروليت" أو الاستدارة 360 درجة، تؤدى عادة في ثلاث خطوات، الأولى يحرك المهاجم الكرة بقدمه اليمنى (أو اليسرى في حالة كان أعسر) في عكس اتجاه حركة جسده ومبتعدا بها عن مجال قدم المدافع، والثانية يستدير فيها المهاجم بكل جسمه في زاوية 360 درجة، والثالثة يستقبل فيها المهاجم الكرة التي مررتها يمناه بقدمه اليسرى وقد تجاوز بها المدافع.

وأشعلت مراوغة بن رحمة المذهلة مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث تناقل الرواد فيديو المراغة على نطاق واسع.

بن رحمة يعود لممارسة عادته 😍 pic.twitter.com/ngVJVWXa1N — Bobbyyy (@BobbyyyGang) December 11, 2020

يذكر أن بن رحمة، انضم إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي برينتفورد، وتضع جماهير "الهامرز"، آمالا كبيرة على النجم الجزائري لمساعدة فريقها لتحقيق نتيجة طيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

المصدر: مواقع التواصل