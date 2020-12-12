بواتينغ يتمني أن يحقق ميسي أمنيته تكريما لمارادونا

تحدث لاعب خط وسط مونزا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، الدولي الغاني السابق كيفن برينس بواتينغ، عن أمنيته في رؤية الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص نادي نابولي.

وقال لاعب نادي ميلان السابق في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN" الأمريكية: "سيلعب ميسي مع برشلونة حتى نهاية عقده (في يونيو المقبل)".

وتابع بواتينغ، الذي سبق له اللعب بجوار ميسي في برشلونة في العام 2019: "كم سيكون أمرا لا يصدق إذا اتصل ميسي بنادي نابولي ليقول لهم أنا قادم، أتخيله يقول: أود أن أحترم الرقم 10 لمارادونا (أسطورة نادي نابولي)، وأن أمضي عاما أو عامين في الفريق لتكريم ذكرى مارادونا، دون التفكير في المال أو أي شيء آخر، ولكن فقط من أجل القلب".

وأكمل بواتينغ: "انتقال ميسي لنابولي سيكون مثل فيلم، ستكون قصته رائعة للعالم بأسره، وليست فقط لكرة القدم. أتمنى لو كنت مكان ميسي. أود أن أكون مكانه للقيام بهذا الأمر (الانتقال لنابولي تكريما لمارادونا)".

وكان مارادونا، الذي وافته المنية يوم 25 نوفمبر الماضي عن عمر بلغ 60 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية، قضى أزهى فتراته في مشواره مع نادي نابولي بين العامين 1984 و1991، وأطلق الفريق الإيطالي بعد وفاة الأسطورة، اسم مارادونا على ملعبه تكريما له.

المصدر: matchtv.ru