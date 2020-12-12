مرتضى منصور يرد على اللجنة المؤقتة للزمالك بشأن قضية الـ 100 مليون دولار

رد رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على بيان نشرته اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي، بشأن الديون المتراكمة على الفريق.

ونشر منصور عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، بيانا وصف فيه ما تضمنه بيان اللجنة المؤقتة بـ"الأكاذيب"، مضيفا أنه "سيرجئ الرد على كل ما جاء في البيان من أكاذيب، حرصا منه على مصلحة الفريق، حتى لا يساهم في فقدان تركيزهم، قبل مباراتهم الأولى بالدوري أمام المقاولون العرب، اليوم السبت".

وأردف: "يحتاج اللاعبون للدعم والمساندة خلال هذا الوقت، وليس كما فعلت اللجنة المؤقتة، التي صدرت لهم اليأس والإحباط".

أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنتخب بيانًا ردًا على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقتة المشئومة أمس وعلى... Posted by Mortada Mansour on Friday, December 11, 2020

وأكمل: "قررت تأجيل نشر بياني إلى ما بعد نهاية مباراة الزمالك والمقاولون، متمنيا أن يثبت اللاعبون أنهم رجال كعادتهم ويسعدوا الملايين من جماهيرهم".

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، فجرت مفاجأة كبرى، حين أصدرت بيانا رسميا، أمس الجمعة، بشأن الموقف المالي الحالي للنادي، وذلك بعد أيام من توليها مسؤولية إدارة النادي المصري العريق، عقب توقيف منصور وإقالة مجلس إدارته.

وكشف البيان، أن ديون "القلعة البيضاء" للجهات الحكومية تقترب من مليار ونصف المليار جنيه (نحو 100 مليون دولار)، وذلك لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى.

المصدر: حساب مرتضى منصور على "فيسبوك"