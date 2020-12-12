فورمولا واحد.. استقالة الرئيس التنفيذي لفيراري قبيل سباق أبوظبي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، لويس كاميليري، رحيله من منصبه لأسباب شخصية، عشية سباق جائزة أبو ظبي لفورمولا واحد، الذي يختتم به الموسم الحالي ويشارك فيه فريق "الحصان الجامح".

وقال كاميليري في بيان أصدره عملاق صناعة السيارات الإيطالي: "فيراري كانت جزءا من حياتي وكان العمل كرئيس تنفيذي لها امتيازا كبيرا".

وأضاف "إن إعجابي برجال ونساء مارانيلو (مقر الشركة) الاستثنائيين، والشغف والتفاني اللذين يطبقونهما على كل ما يفعلونه، لا يعرفان حدودا (...) أنا فخور بالإنجازات العديدة التي حققتها الشركة منذ عام 2018، وأنا متأكد أن أفضل سنوات فيراري لم تأت بعد".

وعين كاميليري البالغ من العمر 65 عاما، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، في يوليو 2018 كبديل لسيرجيو ماركيون، المريض والذي توفي بعدها بأيام.

وعانى كاميليري قبل مدة من نوبة حادة بسبب فيروس كورونا، ولم يغادر المستشفى إلا مؤخرا لمواصلة التعافي في المنزل.

وأجرى كاميليري تغييرات عدة خلال فترة رئاسته فيراري، حيث جلب مدير الفريق الحالي ماتيا بينوتو، ليحل محل ماوريتسيو أريفابين، وقرر عدم الاحتفاظ بالسائق الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم السابق أربع مرات.

وعانى فريق فيراري هذا الموسم من خيبات أمل كبيرة، إذ لم يفز بأي من السباقات الـ16 التي أقيمت، بعدما كان أثار جدلا عام 2019 باستخدام وحدة طاقة غير منتظمة.

المصدر: أ ف ب