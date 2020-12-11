منع مقدم برنامج "زملكاوي" و5 آخرين من دخول مقر النادي المصري

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، منع 6 أشخاص من دخول النادي خلال الفترة المقبلة، من بينهم طارق يحيى، بسبب "الهجوم عليهم وعدم الالتزام".

وجاءت الأسماء الستة كالتالي: طارق يحيى وأيمن حافظ ومحمود خالد وشريف حسين ووليد نجيب ومحمود العسال، وتقرر دخولهم من البوابة الرئيسية للتحقيق فقط، ولا شيء سوى ذلك.

وكان طارق يحيى مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، أبدى دهشته من بيان اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك بشأن الموقف المالي للفريق الأبيض.

وقال يحيى عبر برنامج "زملكاوي": "الحقيقة لا أستطيع فهم ما يحدث داخل نادي الزمالك، يتم عمل لجان ثم التراجع عنها، ومدربين يتم إضافة أسمائهم في اللجنة ثم يحدث تراجع".

وأضاف: "لا أستطيع فهم ما يحدث داخل الفريق، والجماهير هي التي تدفع الثمن، الزمالك لديه مباراة مهمة يوم السبت أمام المقاولون العرب، واللجنة تصدر بيان".

في المقابل، أكد فوزي العريان، المستشار بنادي الزمالك عبر موقع الزمالك الرسمي، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنة في برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك.

المصدر: وكالات