أوكرانيا تطعن في قرار مباراتها أمام سويسرا بدوري الأمم

أعلنت المحكمة الرياضية تلقيها طعنا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، ضد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة، باعتبار منتخب أوكرانيا خاسرا في مباراته بدوري الأمم ضد سويسرا، في نوفمبر الماضي.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان اليوم الجمعة: "يطالب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بتجاهل قرار الاتحاد الأوروبي وتحديد موعد جديد للمباراة أو بإلغاء القرار وحسم النتيجة عن طريق قرعة تجريها إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وألغيت المباراة بين المنتخبين والتي كانت مقررة في لوسيرن بسويسرا، يوم 17 نوفمبر الماضي، بعد خضوع المنتخب الأوكراني للحجر الصحي عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفه.

وتسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باعتبار المنتخب السويسري فائزا، في هبوط المنتخب الأوكراني إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وبعد القرار، احتلت أوكرانيا المركز الأخير بين فرق المجموعة بست نقاط، متخلفة بفارق الأهداف عن سويسرا، وربما تنجح في البقاء ضمن الفئة الأولى إذا ما ألغت محكمة التحكيم نتيجة مباراتها الأخيرة.

المصدر: رويترز