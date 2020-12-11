شاهد.. تسديدة "صاروخية" بعيدة المدى بقدم غاريث بيل في المقص

فاز فريق توتنهام الإنجليزي على ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وساهم النجم الويلزي غاريث بيل في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57 ، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن من مسافة بعيدة، بعد ضربة حرة مباشرة، أبعدها الحارس لتصدم الكرة بالقائم الأيمن وتتهادى أمام المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس الذي لم يجد صعوبة في متابعتها في الشباك.

Бэйл запустил ракету со штрафного прямо в девятку, кипер перевел в штангу, но против добивания оказался бессилен 🚀



Насладись победным мячом «Тоттенхэма» над «Антверпеном» 🔝 pic.twitter.com/2LYlF5J6Uc — Матч ТВ (@MatchTV) December 11, 2020

ومن ثم سجل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو هدف الأمان الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، التي جرت على استاد توتنهام هوتسبر في العاصمة لندن.

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وحقق توتنهام بذلك انتصاره الرابع في النسخة الحالية لـ"يوروبا ليغ"، مقابل خسارة وتعادل، وتصدر قائمة المجموعة العاشرة (J) برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة على وصيفه رويال أنتويرب، وتأهلا سوية إلى دور الـ32 من المسابقة.

بينما ودع فريقا لاسك لينز النمساوي الثالث برصيد 110 نقاط، البطولة، رفقة لودوغوريتس رازغراد البلغاري، صاحب المركز الرابع والأخير من دون رصيد.

المصدر: RT