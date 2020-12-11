شقيقة رونالدو تثير جدلا واسعا بصورة "مهينة" لميسي (صورة)

أشعلت إلما أفيرو، شقيقة مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة مستفزة لغريم "الدون"، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وبعدما قاد رونالدو، يوفنتوس للإطاحة بفريق ميسي ورفاقه بثلاثية نظيفة في عقر دارهم، بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، نشرت إلما أفيرو عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة يظهر فيها شقيقها واقفا محتفلا بالانتصار، بينما يجلس ميسي راكعا عند قدميه.

وكتبت إلما معلقة على الصورة: "ملكي. الأفضل على الإطلاق. أنت أعظم فخر في حياتي".

ونالت الصورة أكثر من 46 ألف علامة إعجاب بعد 24 ساعة من نشرها، وعلق عليها أكثر من 17 ألف شخص، وانتقد أغلب المعلقين سلوك شقيقة رونالدو، معتبرين هذه الصورة مهينة ومستفزة.

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والمفارقة أن إلما، نشرت هذه الصورة بعد أقل من 24 ساعة من تصريح مثير لشقيقها، قال فيه إن علاقته جيدة بميسي ولم ينظر إليه أبدا كمنافس.

المصدر: RT