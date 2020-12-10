ملعب "دييغو مارادونا" فال خير على نابولي وضيفه ريال سوسييداد

بلغ فريقا نابولي الإيطالي و ريال سوسييداد الإسباني الدور 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تعادلهما (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات.

وسجل البولندي بيوتر زيلينسكي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا بهدف التعادل في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

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يذكر أن نادي نابولي غير اسم ملعبه من "سان بالو" إلى دييغو أرماندو مارادونا تكريما لأسطورته الذي رحل في 25 نوفمبر الماضي.

واحتل فريق نابولي صدارة المجموعة السادسة (F) برصيد 11 نقطة، وتلاه ريال سوسييداد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وتأهلا معا إلى الدور الـ32 من المسابقة "يوروبا" ليغ.

بينما اكتفى فريق ألكمار الهولندي بالمركز الثالث، برصيد 8 نقاط، بعد هزيمته (1-2) أمام مضيفه رييكا الكرواتي، صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT