برشلونة يكسب قضية برازيلية متعلقة بنيمار

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم الخميس، أحقية برشلونة في الحصول على تعويض من سانتوس البرازيلي، بدعوى مخالفة الأخير لاتفاق قديم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن المحكمة الرياضية أقرت بأحقية برشلونة، في الحصول على تعويض بقيمة 2.9 مليون يورو من سانتوس، بسبب مخالفة الأخير أحد بنود عقد انتقال نيمار دا سيلفا إلى النادي الكتالوني، في عام 2013.

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وكان عقد نيمار يعطي برشلونة الأفضلية، في التعاقد مع أي لاعب من سانتوس، لفترة محددة، لكن الأخير لم يخطر الفريق الإسباني بانتقال جابيجول إلى إنتر ميلان في عام 2016، وأتم الصفقة دون الحصول على موافقة "البلوغرانا".

يذكر أن نيمار انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2013، قادما من سانتوس مقابل صفقة بلغت 57 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017، مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات