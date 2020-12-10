شاهد.. هدف المصري محمد النني بـ"قذيفة" صاروخية لا تصد ولا ترد

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على مضيفه دوندالك الإيرلندي (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل المصري محمد النني هدف التقدم الثاني "للمدفعجية" في الدقيقة 18 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، وذلك بعد أن سجل زميله إدوارد نيكيتاه الهدف الأول مبكرا في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

هدف #ارسنال الثاني

صاروخ من محمد النني pic.twitter.com/gDRt6AD0XR — بث مباريات (@Ij7Ft) December 10, 2020

وقلص جوردان فلوريس الفارق للفريق الإيرلندي عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT