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شاهد.. هدف المصري محمد النني بـ"قذيفة" صاروخية لا تصد ولا ترد

الرياضة

شاهد.. هدف المصري محمد النني بـ
Reuters /Lorraine O'sullivan
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تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على مضيفه دوندالك الإيرلندي (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل المصري محمد النني هدف التقدم الثاني "للمدفعجية" في الدقيقة 18 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، وذلك بعد أن سجل زميله إدوارد نيكيتاه الهدف الأول مبكرا في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

وقلص جوردان فلوريس الفارق للفريق الإيرلندي عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT 

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