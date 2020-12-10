برشلونة يخرج برقمين سلبين من دور المجموعات لدوري الأبطال

اختتم فريق برشلونة الإسباني مشاركته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021)، برقمين سلبيين، رغم بلوغه دور الستة عشر للبطولة.

ومني برشلونة بهزيمة مؤثرة على أرضه أمام يوفنتوس (0-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة الختامية من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

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وأفادت شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "توتير، بأن شباك برشلونة تلقت لأول مرة على الإطلاق، هدفين في أول 20 دقيقة من مباراة على أرضه بدوري أبطال أوروبا.

كما تراجع برشلونة، بعد هذه الهزيمة، إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة (G)، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها من المركز الثاني منذ 14 عاما.

ويعاني برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي رونالدو كومان، من تراجع في النتائج والأداء، ضمن دوري أبطال أوروبا، وخاصة على مستوى الليغا الإسبانية.

المصدر: وكالات