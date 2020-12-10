المغربي النصيري ينافس نيمار وبنزيما على جائزة الأفضل في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائمة المرشحين الأربعة، لنيل جائزة أفضل لاعب في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت منافساتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وشهدت القائمة، تواجد اسم النجم المغربي يوسف النصيري، الذي سجل هدفين لفريقه إشبيلية خلال فوزه على رين، بنتيجة 3-1.

Who gets your vote? 🤔



⭐️ Neymar

⭐️ En-Nesyri

⭐️ Benzema

⭐️ Trubin#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020

وضمت القائمة أيضا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود فريقه للفوز على باشاك شهير 5-1، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، صاحب هدفي فوز "الميرينغي" على بوروسيا مونشنغلادباخ ، إضافة إلى الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى شاختيور دانيتسك، الذي قدم أداء رائعا أمام إنتر ميلان، وحافظ على نظافة شباكه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المصدر: حساب دوري أبطال أوروبا على "تويتر"