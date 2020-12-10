فينغر يحذر باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي

حذر المدرب الأسطوري لنادي أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، نادي باريس سان جيرمان من تبعات التعاقد مع نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وظل مستقبل ميسي مع برشلونة مجهولا منذ مطالبته بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرتبط اسم صاحب الـ33 عاما، بالانتقال إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية بعد نهاية عقده مع "البارسا" في يونيو المقبل، من بينها باريس سان جيرمان.

وتصاعدت التكهنات حول إمكانية انضمامه إلى بطل الدوري الفرنسي، الأسبوع الماضي، بعدما صرح زميله السابق في برشلونة، النجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، بأن أكثر ما يريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى.

ورد فينغر على تلك التكهنات قائلا، إن إدارة باريس سان جرمان قد تخل بتوازن فريقها المرصع بالنجوم، من خلال التعاقد مع ميسي.

وأضاف المدرب المخضرم، الذي أشرف على أرسنال لمدة 22 عاما (1996/ 2018) في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "ليونيل ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. أولئك الذين سيتسلمون المشعل بعد (اعتزال) كريستيانو رونالدو وميسي هم بالفعل في باريس سان جيرمان"، في إشارة إلى نيمار، والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأتم فينغر: "بعد ذلك، إنها مسألة توازن في النادي، وتوازن فني، وتوازن مالي. هل يمكنك الحفاظ على التوازن في باريس سان جيرمان من خلال جلب لاعبين مثل ميسي؟ لست متأكدا".

المصدر: thesun