بنزيما ينضم إلى ميسي ورونالدو في قائمة خاصة بدوري الأبطال (فيديو)

أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيما، هدفين ليقود فريقه، ريال مدريد، للفوز على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، أمس الأربعاء، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة الثانية.

وسجل بنزيما هدفيه، بضربتين رأسيتين في الشوط الأول، ليرفع عدد أهدافه في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا إلى 51 هدفا.

5 - Karim Benzema has become only the fifth player to score 50 goals in the group stages of the UEFA Champions League, after Lionel Messi (71), Cristiano Ronaldo (67), Raúl (53) and Ruud van Nistelrooy (50). Bullseye. pic.twitter.com/WIWqjPTFn8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات الرياضية، فإن بنزيما أصبح خامس لاعب يسجل 50 هدفا أو أكثر في دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي (71 هدفا)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (67 هدفا)، والإسباني راؤول غونزاليس (53 هدفا)، والهولندي رود فان نيستلروي (50 هدفا).

المصدر: "أوبتا"