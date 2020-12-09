عشيق والدة نيمار يكشف بفيديو تعرضه للطعن

صرح تياغو راموس عشيق نادين غونسالفيس والدة المهاجم البرازيلي نيمار، بأنه تعرض لهجوم من قبل رجال في مدينة كانكون بلولاية كوينتانا رو المكسيكية.

ويظهر تياغو راموس (22 عاما) في مقطع فيديو نشره الصحفي ديفيد هيرنانديزعلى صفحته في تطبيق "إنستغرام"ورقبته ملطخة بالدماء.

وقال راموس في مقطع الفيديو: "كدت أن أموت بسبب ما لم أفعله. دخلت حتنة وطلبت طبق لحم. لا أعلم ماذا حصل. لم أفعل أي شيء. كان هناك ثلاثة رجال، طعنني أحدهم. لن أترك الأمر على هذا النحو، لأن لدي بيانات عن أولئك الذين فعلوا ذلك. سأغادر المكسيك، لكنني سأعود".

يذكر أن نادين غونسالفين كشفت في أبريل الماضي ارتباطها بعارض الأزياء تياغو راموس حين نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مع شريكها الجديد وهما متعانقين وعلقت عليها: "هذا الأمر لا يمكن تفسيره إذا كنت تعيش"، مع وضع صورة قلب حب كرمز تعبيري.

وفور إعلان العلاقة، بدأت تقارير صحفية عديدة تكشف علاقات راموس السابقة مع الرجال، بمن فيهم ماورو الطباخ الشخصي لنجلها نيمار نجم منتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين على الأقل، وهم الممثل والفنان الكوميدي البرازيلي كارلينهوس مايا، ومستشار العلاقات العامة إيرينالدو أوليفر والمليونير إدواردو بيريرا.

وذكرت الصحفية البرازيلية "فابيا أوليفيرا" أن راموس كان على وشك الزواج من المليونير الشهير في البرازيل إدواردو بيريرا، وأنه كان يعيش في قصر المليونير كالأمير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن غونسالفين انفصلت عن عشيقها تياغو راموس بعد 13 يوما فقط من إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن غونسالفين البالغة من العمر 52 عاما وتكبر راموس بـ30 عاما، قررت الانفصال عنه بعد التقارير الكثيرة التي تحدثت عن علاقاته بالعديد من الرجال، وأنه لم يكن يواعد النساء نهائيا.

المصدر: وكالات