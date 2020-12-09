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الاتحاد العراقي يخاطب الحكومة للسماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

الرياضة

الاتحاد العراقي يخاطب الحكومة للسماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري
جمهور في ملعب الشعب الدولي ببغداد
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خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء خلية الأزمة الحكومية، ناشدة السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأرسلت الهيئة التطبيعية كتاباً رسمياً إلى وزارة الشباب والرياضة لمخاطبة خلية الازمة، بغية السماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎%  لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الاجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا.

وفي فبراير الماضي، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة مباريات بطولة الدوري المحلي من دون جمهور لتفادي خطر تفتشي فيروس كورونا.

 

المصدر: RT

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