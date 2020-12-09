شاهد.. مع من تبادل ميسي قميصه في ليلة مواجهة رونالدو

تبادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قميصه مع الأسطورة الإيطالي جيانوليجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس، بعد مباراة فريقهما أمس الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

ونجح الحارس المخضرم جيانوليجي بوفون في تقديم أداء تاريخي وممتاز ليحافظ على نظافة شباكه في مواجهة ليونيل ميسي وزملائه، ويساهم في تحقيق فوز عريض لفريقه يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة.

وحرم المخضرم بوفون الذي سيكمل عامه الـ43 في يناير القادم، ميسي من التسجيل في مرماه، بتصديه لسبع تسديدات من جانب النجم الأرجنتيني.

وقام بوفون وميسي بتبادل القمصان بينهما بعد صافرة نهاية المباراة وأظهرا الكثير من الاحترام والتقدير لبعضهما البعض كأبطال في رياضة كرة القدم.

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وسبق لليونيل ميسي أن واجه بوفون في 6 مرات سابقة في تاريخه ونجح في التسجيل في مباراة واحدة فقط منهما.

وتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منافسه التقليدي ميسي في هذه المباراة، بإحرازه هدفين "للبيانكونيري" ليقوده إلى الفوز على "البلوغرانا" وينتزع صدارة المجموعة السابعة (G) من الفريق الكتالوني.

المصدر: وكالات