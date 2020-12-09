وزير الرياضة الروماني يعتذر عن "الواقعة العنصرية" في باريس

اعتذر وزير الرياضة الروماني يونوت سترو اليوم الأربعاء عن إساءة مواطنه الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو العنصرية للكاميروني بيير ويبو.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد 16 دقيقة من بدايتها، بسبب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع لويبو العضو في الجهاز الفني للفريق التركي ، وذلك وفقا لتقارير صحفية فرنسية.

ورفض لاعبو باشاك شهير استكمال المباراة وغادروا ملعب "حديقة الأمراء"، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

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وقال سترو: "أعتذر نيابة عن الرياضة الرومانية، عن هذه الواقعة المؤسفة"، مضيفا "ندين بشدة أي نوع من التعبير أو التصريحات، التي يمكن اعتبارها عنصرية أو تمييزية".

وأشار الوزير الروماني إلى أن "الرياضة تعبر عن شيء مختلف تماما، عن العمل والطموح واللعب النظيف".

وأعرب عن أمله في "ألا يصل الأمر إلى فضيحة دبلوماسية" بسبب ما حدث، وتعهد باتخاذ إجراءات، بمجرد أن يعلن يويفا حقيقة ما حدث.

وأكد أن "هذا التعبير المؤسف سيلقى عقابا".

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد التشاور مع إدارتي الناديين، استئناف المباراة مساء اليوم الأربعاء، من حيث توقفت وبإدارة طاقم تحكيمي جديد.

المصدر: وكالات