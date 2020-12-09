أهم مباريات اليوم.. ريال مدريد يخوض مواجهة مصيرية في دوري الأبطال

يسدل الستار اليوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021)، بـ8 مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة فريق ريال مدريد وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ولقاء إنتر ميلان الإيطالي وضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية (B) التي لا يزال الصراع محتدما فيها بين الأندية الأربعة على بطاقتي العبور إلى دور الـ16 لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".

ويتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ قائمة المجموعة برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة على كل من شاختيور دونيتسك وريال مدريد على الترتيب، ومن ثم إنتر ميلان في المرتبة الرابعة برصيد 5 نقاط.

وفي ما يلي مباريات اليوم الأربعاء:

المجموعة الرابعة (D)، الساعة (17:55) بتوقيت غرنتش:

ميتييلاند (الدنمارك) – ليفربول (إنجلترا)

أياكس أمستردام (هولندا) – أتالانتا (إيطاليا)

المجموعة الثامنة (H)، الساعة (17:55) بتوقيت غرنتش:

باريس سان جيرمان (فرنسا) –إسطنبول باشاك شهير (تركيا)

المجموعة الأولى (A)، الساعة (20:00) بتوقيت غرنتش:

بايرن ميونخ (ألمانيا) – لوكوموتيف موسكو (روسيا)

ريد بول سالزبورغ (النمسا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثانية (B)، الساعة (20:00) بتوقيت غرنتش:

إنتر ميلان (إيطاليا) – شاختيور دونيتسك (أوكرانيا)

ريال مدريد (إسبانيا) – بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا)

المجموعة الثالثة (C)، الساعة (20:00) بتوقيت غرنتش:

أولمبياكوس (اليونان) – بورتو (البرتغال)

مانشستر سيتي (إنجلترا) – مارسيليا (فرنسا).

المصدر: RT