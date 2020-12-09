12 فريقا إلى دور 16 من دوري الأبطال قبل اليوم الختامي لدور المجموعات

صعد 12 ناديا إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل منافسات اليوم الأربعاء، التي تشهد 8 مباريات ضمن الجولة الختامية للبطولة "التشامبيونز ليغ".

وفي ما يلي قائمة الأندية الـ 12 المتأهلة لدور 16 من دوري الأبطال:

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المجموعة الأولى (A):

بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة الثالثة (C):

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بورتو (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الخامسة (E):

تشيلسي ا(إنجليزا)

إشبيلية (إسبانيا)

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المجموعة السادسة (F):

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

لاتسيو (إيطاليا)

المجموعة السابعة (G):

يوفينتوس (إيطاليا)

برشلونة (إسبانيا)

المجموعة الثامنة (G):

لايبزيغ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا).

ولا يزال الصراع محتدما على بطاقتي العبور إلى الدور الـ16 لدوري الأبطال بين أندية المجموعة الثانية (B) التي يتصدرها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة على كل من شاختيور دونيتسك الأوكراني وريال مدريد على الترتيب، ومن ثم إنتر ميلان في المرتبة الرابعة برصيد 5 نقاط.

بينما يتنافس فريقا أتلتيكو مدريد وريد بول سالزبورغ النمساوي على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى (A)، كما انحصر الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة (D) بين فريقي أتالانتا الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.

المصدر: RT