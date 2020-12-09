"اليويفا" يبدأ تحقيقا في واقعة عنصرية في مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إجراءات انضباطية بعد رفض لاعبي باريس سان جيرمان وباشاك شهير إكمال مباراة بدوري الأبطال للاحتجاج، بعد اتهام الفريق التركي أحد حكام اللقاء بالعنصرية.

وقال "اليويفا" اليوم الأربعاء، إنه عين مفتشا "لفتح تحقيق في الواقعة"، وقد يسفر التحقيق عن عقوبات ضد الحكم.

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وحدثت الواقعة عندما نال مساعد مدرب باشاك شهير، الكاميروني بيير ويبو، بطاقة حمراء في الدقيقة 13 للاحتجاج على قرار للحكم، وزعم الفريق التركي بأن الحكم الرابع، الروماني سيباستيان كولتسيسكو، استخدم لفظا عنصريا للإشارة إلى ويبو.

وخرج لاعبو الفريقين من الملعب بعد نحو عشر دقائق من المناقشات مع حكم الساحة الروماني أوفيديو هاتيغان، وتأجلت المباراة لتستكمل من الدقيقة 13 اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، الحكم الرابع كولتسيسكو، يتحدث الرومانية ويقول للحكم "الشخص الأسود الموجود هناك. اذهب وتعرف عليه. الشخص الأسود الموجود هناك. لا يمكن التصرف بهذه الطريقة"، وذلك عقب اعتراض ويبو على قرار تحكيمي.

المصدر: رويترز